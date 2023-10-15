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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika haberi: Afganistan bir depremle daha sarsıldı! Herat bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem! Deprem mi oldu, nerede?

        Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem!

        Depremin vurduğu Afganistan'da bir sarsıntı daha yaşandı. Ülkenin kuzeybatısındaki Herat bölgesinde bu sabah 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:22
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        Afganistan bir depremle daha sarsıldı!
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        Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat bölgesinde bu sabah 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yine aynı bölgede 7 Ekim ve 12 Ekim´de 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

        DHA'nın haberine göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi´nin (ICRC) Afganistan Ofisi´nden yapılan açıklamada, ülkenin Herat bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

        Fotoğraf: AA

        ICRC´ye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu sabah Afganistan'ın Herat bölgesinde üçüncü büyük deprem (6.4 büyüklüğünde) meydana geldi. İnsanların yaşadığı travma konusunda endişeliyiz. Bu yürek parçalayıcı bir durum. Yetkililere ve Afganistan Kızılayı'na yardımcı olmak için çalışıyoruz" denildi.

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        Fotoğraf: AA

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Afganistan
        #Deprem
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