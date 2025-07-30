Ağaçlık alandan evlere sıçradı!

Başkentte ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı. Yangın nedeniyle bölgede dumanlar yükseldi.

DHA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DA OTLUK ALANDA YANGIN

AA'da yer alan habere göre de Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Celaliye Mahallesi Şile Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.