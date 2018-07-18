AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerliği de kapsayan torba yasanın Meclis'e gönderildiğini açıkladı.

AK Partili Muş, Meclis'e sevk edilen 18 maddelik torba yasa hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bedelli askerlik düzenlemesi hakkında bilgi veren Muş, "Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ancak eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu ve özel sektör çalışanları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.

Muş, bedelli askerlikten elde edilecek gelir için, "Buradaki gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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