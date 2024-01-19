AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Buluşması' programına katıldı. Kadınlara yönelik kreş projesini açıklayan Kurum, "Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." dedi. Sokak hayvanları konusundaki projelerine değinen Kurum, "İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı

Murat Kurum, "Çok yakında sizlere İstanbul'umuzun geleceğine dair yapmış olduğumuz projelerimizi, müjdelerimizi anlatacağız. Bu projelerimizi açıkladığımızda İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu da göreceksiniz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını arttırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden iş yeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık." şeklinde konuştu.

Kurum, "Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA"

Kurum, "İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.