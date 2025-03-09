AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir. Suriye'de mezhep provokasyonlarının bir takım vekil güçler tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Saldırı dalgası Esad rejimini güçlendirme amaçlıdır.

"KULLANILAN DİL ÖZENLİ OLMALI"

Burada esas olan bazı açıklamalarda ve sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu terörist saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili bir dil kullanılırken 'bu bir Nusayri isyanıdır' gibisinden bir dilin kullanılması son derece yanlıştır. Esad rejiminin katliamları Nusayrilere mal edilemez, sivillere mal edilemez. Kayıpların mezhebine vurgu yapmak son derece yanlıştır.

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Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sünni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır. Terörist teröristtir, bunun mezhebi, meşrebi herhangi bir şekilde dini bir etiketi olmaz. Teröristin mezhebi olmaz. İslam bir barış dinidir. İslam'la terör yan yana gelmez.

Cumhurbaşkanımızın bütün yurt dışı temaslarında en çok vurguladığı konulardan biri İslami terör ya da İslamcı terör kelimelerinin ne kadar yanlış olduğudur ve kullanılmaması gerektiğidir."