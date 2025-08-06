AK Parti Sözcüsü Çelik: "Odak PKK'nın silah bırakmasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, Meclis gündemine hakim olduğu gibi komisyon da gündemine hakimdir. İlk baştan itibaren ifade ettik. Odak PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakmasına dönüktür.

Anayasa meselesi zaten bu konudan bağımsız olarak gündemimizdedir. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Onları tabii ki dinleyeceğiz.

'SAHTE E-İMZA' SORUŞTURMASI

Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edilmiştir. Bu sene bir dava sürecine dönüşmüştür. Bütün deliller toplanmıştır. Kurumlar 1 yıl önce uyarıldı. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim tanımayacağız. Hukuk sistemi işliyor. Devlet hayatına musallat olan yapılar kazınacak. Çeteleri devletten söküp atacağız. Adliye görevinin başındadır. Emniyet görevinin başındadır.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'deki soykırımı takip ediyoruz. Gazze'de tüm soykırım suçları işlendi. İnsani yardım için en etkili stratejiyi arıyoruz. Bazı devletlerin Filistin'i tanıması kıymetlidir. Büyüyen küresel dalgadan son derece memnunuz. Netanyahu önderliğindeki katliam şebekesi yargılanmalıdır.