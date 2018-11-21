AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yapılan kritik görüşmeye ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki işbirliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız" dedi.

"CUMARTESİ GÜNÜ 40 ADAYIMIZI İLAN EDECEĞİZ"

Çelik, " Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz " diye konuştu.

Ömer Çelik, "Yerel seçim ile ilgili bugün yeni bir durumdayız. " diye konuştu.

"GENEL BAŞKANLAR RAPORUN ARDINDAN TEKRAR BİR ARAYA GELECEK"

Ömer Çelik, "Bundan sonraki süreçte takvimin nasıl ilerleyeceğine değinen Çelik, “Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanlarımıza rapor halinde sunacaklar.

Bu raporun ardından liderler tekrar bir araya gelecek. Böylece yerel seçimlere dönük ittifaka ilişkin çerçeve ortaya çıkacak. Fakat şimdi çok olumlu bir aşamada olduğumuzu ve bundan sonrasında da daha olumlu bir noktaya geleceğimizi ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ 55 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaklaşık 55 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki lider görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak ve işbirliğini masaya yatırmıştı.

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