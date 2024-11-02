Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: AK Partili Çelik'ten Özel'e sert tepki

        AK Partili Çelik'ten Özel'e sert tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Çelik'ten Özel'e sert tepki
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.

        Sayın Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır.

        Sayın Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.

        Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır.

        Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sayın Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz.

        Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'