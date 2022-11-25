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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benzine indirim geldi! 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Zam ve indirim haberleri ile gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fityatlarından etkilenen benzin fiyatlarında indirime gidildi. Son haftada çok kez değişen benzin ve motorin fiyatları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    BENZİNE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 47 kuruş indirim geldi. Değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    SON OLARAK YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

    Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. 

    23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

    19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

    15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL
  • SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine değişti: Benzine indirim! 25 Kasım Cuma bugün güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

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