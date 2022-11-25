SON OLARAK YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.