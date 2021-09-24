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Aksaray'a şehit ateşi düştü!

Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi’nde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyeti esnasında üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede şehit düştü

SON DAKİKA! Aksaray'a şehit ateşi düştü!
İHA

3 yıllık askeri personel olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesi’ne gönderildi.

BÜYÜK BİR AĞAÇ ÜZERİNE DÜŞTÜ

2 yıldır burada görev yapan Uzman Çavuş Faruk Eser 2 bin 4 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşerken, şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde baba evine verildi.

Şehidin babası Nuh Eser (56) ve annesi Havva Eser (49) acı haberin ardından fenalaşırken, baba evine Türk bayrağı asıldı. Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesine gönderildiği, 2 kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit cenazesinin yarın geleceği ve beldedeki meydanda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedileceği öngörülüyor.

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