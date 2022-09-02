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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgula

Son dakika haberine göre; ALES sonuçları açıklandı. 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

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  • Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

    Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce aday ALES/2 sınavına girdi. Heyecanla beklenen ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. İşte ALES/2 sonuçları sorgulama
  • Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

    ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM ALES sonuçlarının açıklandığını "21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu. 

    ALES SONUÇLARI SORGULAMA
  • Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

    ALES CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

    21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
  • Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
  • Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

    Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

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