        Son dakika Ali Yerlikaya açıklama: 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı | SON DAKİKA HABER

        Yerlikaya: 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İşte operasyonun detayları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 07:58 Güncelleme: 18.09.2025 - 08:57
        Yerlikaya: 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

        AA'daki habere göre Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

        #DEAŞ operasyon
        #Son dakika haberler
