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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Aliağa'da yağ fabrikasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Aliağa'da yağ fabrikasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken 1 işçi de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:29
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        Aliağa'da yağ fabrikasında patlama! 1 ölü, 4 yaralı
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        İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken 1 işçi de hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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