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Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak
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Almanya Başbakanı Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel 26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimlerde oyunu mektupla kullanacak. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, " "Başbakan Merkel için bu sefer kameraların kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü Başbakan oyunu mektupla kullanmayı tercih ediyor." dedi

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak
Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak
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AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçim için oyunu mektupla kullanmayı tercih ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilerin Merkel'in oyunu nerede kullanacağını sorması üzerine, "Başbakan Merkel için bu sefer kameraların kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü Başbakan oyunu mektupla kullanmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Seibert, mektupla oy verme işleminin başladığının hatırlatılmasına karşılık Şansölye Merkel'in oy kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi vermedi.

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