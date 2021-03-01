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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan aşı pasaportu açıklaması! - Haberler
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan aşı pasaportu açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas sosyal medya hesabından 'aşı pasaportu' çalışmalarının devam ettiğini belirten açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan aşı pasaportu açıklaması! - Haberler
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Koronavirüse karşı aşılamanın başlamasının Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında başlayan aşı pasaportu çalışmalarına bir açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden aşı pasaportu çalışmalarının sürdüğünü belirten Maas, "Avrupa aşı pasaportu üzerinde son hızla çalışmalıyız. Tercihen, akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital platformlar için düzenlenmiş bir uygulama olacak." dedi.

Salgın süresince oluşabilecek problemlere çözüm hazırlanmadığı için çok zaman kaybedildiğini dile getiren Maas, "Elbette öncesinde aşılanan insanların daha az bulaştırıcı olup olmadığını bilmeli ve nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince hızlı bir şekilde aşılamalıyız. Aşı pasaportunun zamanında hazır olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını gündemiyle toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri, koronavirüs aşısı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde yaza kadar çalışılacağını duyurmuştu.

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