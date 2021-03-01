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Koronavirüse karşı aşılamanın başlamasının Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında başlayan aşı pasaportu çalışmalarına bir açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden aşı pasaportu çalışmalarının sürdüğünü belirten Maas, "Avrupa aşı pasaportu üzerinde son hızla çalışmalıyız. Tercihen, akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital platformlar için düzenlenmiş bir uygulama olacak." dedi.

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 28, 2021

Salgın süresince oluşabilecek problemlere çözüm hazırlanmadığı için çok zaman kaybedildiğini dile getiren Maas, "Elbette öncesinde aşılanan insanların daha az bulaştırıcı olup olmadığını bilmeli ve nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince hızlı bir şekilde aşılamalıyız. Aşı pasaportunun zamanında hazır olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını gündemiyle toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri, koronavirüs aşısı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde yaza kadar çalışılacağını duyurmuştu.