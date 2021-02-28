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HaberlerDünyaSON DAKİKA: AB liderleri aşı pasaportu konusunda bölünmüş durumda! - Haberler
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AB liderleri aşı pasaportu konusunda bölünmüş durumda!

Avrupa Birliği liderleri, bu yaz ülkelerini turizme açmak için aşı pasaportları geliştirme konusunda bölünmüş durumda. Bazı ülkeler aşı sertifikası konusunda AB çapında bir yaklaşım isterken, diğerleri bu tür belgelerin ayrımcılığa neden olabileceğinden korkuyor.

SON DAKİKA: AB liderleri aşı pasaportu konusunda bölünmüş durumda! - Haberler
AB liderlerinin aşı pasaportu tartışması!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasıyla uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportunun' gerekli olmasına yönelik tartışmalar da sürüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazıları AB çapında bir aşı sertifikası isterken, diğerleri henüz aşılanmamış olanlara karşı ayrımcılık yapılacağından endişe duyuyor.

AB'nin 27 ülkesinin liderleri, koronavirüs salgınını tartışmak için düzenledikleri iki günlük zirvede video konferans yöntemiyle bir araya geldi.Sky News'te yer alan haberde, görüşmelerde aşı sertifikaları üzerindeki çalışmalar kabul edilse de ortak bir karara varılamadığı belirtildi.

YUNANİSTAN AŞI SERTİFİKASI KULLANIMINA LİDERLİK EDİYOR

Turizmin gayri safi yurt içi hasıla yüzde 25'ine katkıda bulunan Yunanistan, AB çapında bir aşı sertifikasının kullanılması çağrısına liderlik ediyor.

İspanya, Avusturya ve Bulgaristan da AB çapındaki sertifikayı destekliyor, ancak Viyana, AB'nin bahara kadar bu konu üzerinde bir anlaşma sağlayamaması durumunda kendi sertifikasını uygulamaya koyacağını söyledi.

MERKEL ŞÜPHELİ

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı sertifikasının işe yarayıp yaramayacağından şüphelendiğini dile getirdi. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Merkel, "Öncelikle aşılanmış kişilerin artık bulaşıcı olmadığı açıkça karara bağlanmalıdır. Aşı olanların sayısı hala aşı vurulmayı bekleyenlerin sayısından çok daha az olduğu sürece, devlet iki gruba farklı davranmamalıdır." dedi.

Ancak Merkel, aşı sertifikası isteyen ülkelere umut verdi ve teknik çalışmaların yaza kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

AYRIMCILIK ENDİŞESİ

Fransa ve Belçika da dahil olmak üzere bazı ülkeler, aşı sertifikalarının aşılanmamış olanlara karşı ayrımcılık yapacağından endişe duyuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir denge kurulması gerektiğini ve hala çözülmesi gereken etik sorunların olduğunu söyleyerek, sertifikaların aşı sırasında sonlarda olan gençler için haksızlık olacağını belirtti.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, aşı sertifikalarının aşı olan ve olmayan Avrupalıları ayıracağını söyledi.

DİJİTAL PASAPORT HAZIRLIĞI

Diğer AB ülkeleri ise kişilerin aşı olup olmadığını göstermenin başka yollarını arıyor. Örneğin, Danimarka bir gezginin aşı durumunu belgelemek için dijital bir pasaport başlatmayı planlıyor. İsveç ve Finlandiya da benzer bir dijital pasaport uygulamasını yürürlüğe koymayı planlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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