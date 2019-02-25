Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Venezuelalıların yaşamını etkilemeyecek bir şekilde Maduro ve kurmaylarına bir yaptırım uygulamayı görüşüyoruz" derken, yaptırımların halkı etkilemeyceğini belirtti.

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye "insani yardımların" giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından 3 kamyon Venezuela sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan 2'si yakılmıştı. ABD ve muhalefet kamyonların Venezuela milis güçleri tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "insani yardımların" ABD'nin "işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" söylemişti.