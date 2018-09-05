İki günlük resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, ilişkilerde geçen aylarda yaşanan gerginliğe rağmen Türkiye ile yakınlaşma mesajları verdi.

Maas, "Toplumlarımız arasındaki derin bağ ve çeşitli ortak çıkarlarımız göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürme isteğimiz açıktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Heiko Maas, "Türkiye büyük bir komşumuzdan daha fazlasıdır, aynı zamanda Almanya'nın da önemli bir ortağıdır, ancak geleneksel olarak iyi ilişkilerimiz son yıllarda çok sayıda zorlu testten geçmiştir. Türkiye'nin gelişiminin ve özellikle de insan hakları durumunun bizi endişelendirdiğini ve toplumlarımız arasındaki derin bağlar göz önüne alındığında, açık bir şekilde ele alacağım sayısız tutukluluk vak'asının gösterdiği gibi, ilişkilerimizi gölgede bıraktığımıza dair bir sır değildir. İlişkileri geliştirmek için çok çalışmaya devam ettiğimiz çeşitli ortak menfaatlerimizdeki net arzumuzdur ve Türkiye'ye yaptığım seyahat ile katkıda bulunmak istiyorum. " açıklamasında bulundu.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

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