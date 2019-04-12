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Altın fiyatları ne kadar? Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç, 1.285 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.