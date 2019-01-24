SON DAKİKA Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları arttı! 24 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendini koruyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün 219 liradan tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından altın fiyatlarında hareketlenme görüldü. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Ocak canlı altın fiyatları