SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 7 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları kan kaybetmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,04 azalışla 222,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 500 lira, en yüksek 223 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,18 artışla 222 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?