SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüşte! Canlı altın fiyatları 20 Ocak

Altın fiyatları düşüşe geçti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü 221,20 liradan tamamladı. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 7,38 değer kazandı, altın yüzde 2,98, dolar yüzde 2,32 ve avro yüzde 3,37 değer kaybetti. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 20 Ocak güncel altın fiyatları