SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 6 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yine düştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,04 azalışla 222,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 100 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,38 azalışla 222 bin 100 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?