SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 13 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,75 artışla 227,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 226 bin 400 lira, en yüksek 227 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,39 artışla 227 bin 400 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?