SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 15 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,13 artışla 240,20 liradan tamamladı. Atın piyasasında, en düşük 240 bin lira, en yüksek 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,33 artışla 241 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?