SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 24 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeniden yükselişte! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı en son kapanışta yüzde 0,25 artışla 239,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin 900 liraya yükseldi. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?