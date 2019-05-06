SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 6 Mayıs canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları doların yükselişini işaret etti. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?