SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı artışta! 4 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıldan itibaren yükselişini bırakmadı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 2,20 artışla 227,40 liradan tamamladı. Altın uzmanları küresel ekonomiye dair endişelerin artmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Ocak altın fiyatları