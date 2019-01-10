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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 371,00 lira, Cumhuriyet altını 1.521,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 227,80 liradan işlem gördü. İşte 10 Ocak altın fiyatları