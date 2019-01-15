SON DAKİKA altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın fiyatları artıyor! 15 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün yükselişle başladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,22 artışla 228,50 liradan tamamlamıştı. Altın uzmanları bu hafta gram altın 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Ocak güncel altın fiyatları