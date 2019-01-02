Son dakika Altın fiyatları! Yeni yılda çeyrek altın, gram altın fiyatları yükseldi! 2 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla yükseliş ile başladı ve yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 218,9 lira seviyesinde dengelendi. Altın uzmanları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu koruyamayacağı beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i sert eleştirmesinin doların değer kaybetmesine, emtia fiyatlarının ise yükselmesine neden olduğunu söyledi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?