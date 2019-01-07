Son Dakika Altın yükselişte | 7 Ocak Güncel Altın fiyatları! Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

7 Ocak güncel Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Haftanın ilk günü itibariyle düşüşte başlayan Altın fiyatları, günü yükselişte kapattı. Gram altın fiyatı 222,79 liradan, cumhuriyet altının ise 1,500,00 liradan işlem gördü. Peki, güncel çeyrek altın, spot altın fiyatları ne kadar?