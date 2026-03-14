Son dakika: Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama meydana geldi. Amsterdam Belediye Başkanı, saldırının Yahudi topluluğuna yönelik olduğunu açıkladı.
Giriş: 14.03.2026 - 09:30
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bugün sabah saatlerinde bir Yahudi okulunda patlama meydana geldi.
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema patlamayı Yahudi topluluğuna yönelik kasıtlı bir saldırı olarak nitelendirdi.
Halsema, patlamanın sınırlı bir hasara yol açtığını belirtti.
