Ankara 2 Nolu Baro ilk başkanını seçti 0:00 / 0:00

Temmuz 2020’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen çoklu baro yasası ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Yasa sonrası İstanbul ve Ankara’da 2 Nolu barolar kuruldu.

Ankara 2 Nolu Baro Kuruluş Genel Kurulu, AKM Millet Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Eyüphan Korkmaz, Mustafa Semiz ve Mehmet Hakan Yılmaz başkanlık için yarıştı. Adayların konuşmalarının ardından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu aday listeleri açıklandı. Daha sonra ise oy verme işlemine geçildi.

1 OYLA KAZANDI

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Bu sırada gruplar arasında kısa süreli gerginlikler de yaşandı. Seçimde; bin 316 oy kullanıldı. Bunların; seçimde, bin 211’i geçerli, 49’u ise geçersiz sayıldı. Eyüphan Korkmaz 447, Mustafa Semiz 446, Mehmet Hakan Yılmaz ise 348 oy aldı. Böylece Korkmaz 1 oy farkla Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı seçildi.

EYÜPHAN KORKMAZ KİMDİR?

Eyüphan Korkmaz, 1973 Yılında Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Malatya‘da, ortaöğrenimi ise Elazığ ve Malatya İmam Hatip Liselerinde birincilikle tamamladı. 1997 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılından itibaren Ankara Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık görevini yürüttü. Adalet Gönüllüleri Derneği (Adalet-Der) kurucularından olup derneğin başkan yardımcılığı görevi ile Sincan ve Etimesgut Avukatları Derneği kuruculuğu ve kurucu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ayrıca, insan hakları alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. 2012 yılında Baroda Değişim Grubu’nun, 2013 yılında da Baroda Birlik Grubu’nun Ankara Barosu Başkan adayı olarak yarıştı. 2016 yılından itibaren Arabulucu vasfına haiz olup, hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk marifetiyle çözümünde de aktif rol aldı. Hali hazırda; Hukuk ve Değişim Derneği Başkanlığı’nı yürütüyor. Korkmaz; evli ve 3 çocuk babası.