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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 18, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık günü olması sebebiyle paylaşımda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan! Türkiye BayrağıAzerbaycan Bayrağı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu mesajını Azerice de paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Can Azerbaycan'ın her daim yanındayız." denildi.

ALTUN'DAN DA "AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ" MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter'daki hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 18, 2020

SÖZCÜ KALIN: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdide karşı mücadeleye devam edecek" dedi.

Kalın, Twitter hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kalın mesajında, "Tek millet iki devlet düsturuyla Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdide karşı mücadeleye devam edecek. Hem sahada hem de masada hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmeyecek" ifadelerini kullandı.