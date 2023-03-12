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Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği, önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada bugün ve yarın beklenen yağışlar nedeniyle sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Son dakika: Ankara için sel ve su baskını uyarısı! - Haberler
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AA

Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bugün ve yarın, Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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