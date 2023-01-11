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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da sağanak ve fırtına esareti!
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Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

Üst üste yapılan uyarıların ardından Antalya'da şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı. Kentte yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Kuvvetli rüzgar sebebiyle de kentin çeşitli noktalarında ağaçlar devrildi. Bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü

Son dakika: Antalya'da sağanak ve fırtına esareti!
AA

Son dakika haberine göre Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AA'da yer alan habere göre kentte gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Fotoğraf: AA

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü.

Fotoğraf: DHA

Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgaları çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

ANTALYA 25 GÜN SONRA YAĞMURA KAVUŞTU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte en fazla yağışın metrekareye 65,5 kilogramla Kepez ilçesine düştüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

En yüksek rüzgar hızının ise Kumluca'da 71,4 kilometreye ulaştığını kaydeden Gültekin, fırtına ve şiddetli yağışın gün boyunca devam edeceğini vurguladı.

Antalya merkezin 25 günün ardından yağmurla buluştuğunu belirten Gültekin, yer yer aşırı olmak üzere yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi.

AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, AA muhabirleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüledi.

Fotoğraf: DHA

Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı'nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunun yavrulama döneminde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Antalya falezlerinde de yaşayan Akdeniz fokları olduğunu belirten Gökoğlu, "Fırtına dönemlerinde yavrularını mağaradan çıkararak korumak için Kaleiçi Yat Limanı'na getiriyorlar. Muhtemelen bu fok da yavrusunu limanda güvenli bir yere bıraktı ve onu korumak için çevresinde sürekli dolaşıyor. Fırtınalı günlerde maalesef yavru ölümleri yaşanıyor. Dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan yavrular hayatını kaybedebiliyor." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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