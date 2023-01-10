Israrcı ve kuvvetli! "Kumluca 2.0 seli geliyor"

Tıpkı geçtiğimiz ay Antalya-Kumluca'da yaşanan duruma benzer bir etki yaratabilecek bu aşırı yağışlara karşı Antalya merkez ilçe dahil, şehir genelinde hazırlıklı olmakta yarar var.

Hava tahmini oldukça hızlı hareket eden bir Orta Akdeniz sistemi öngörüyor. Akdeniz bu havalara alışık fakat bu yağışlar uzun sürecek görünüyor. Cuma günü olmadan Antalya ve Muğla arasında akarsu ve dereler taşabilir. Batı Toroslar bu yağışları kar olarak alacak. Dağ yollarında kar nedeniyle ulaşım aksayacaktır, hafta sonuna kadar ve biraz da hafta sonu yağış görünüyor.

Tedbirli olunması gereken bir tahmin, 5 gün içinde metrekareye 400-500 mm gibi olağanüstü yağışlar öngören senaryolar da var. Bunun yarısı yağsa bile dereler ve akarsular taşabilir.

Marmara bölgesinde ise yağışlar daha sakin geçecek, İstanbul'da azalan suyu idareli kullanmamız önemli hale geldi, aslında su hep önemli ama barajlar insanların aklına yüzde 30 seviyelerine düşünce geliyor.