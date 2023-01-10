Israrcı ve kuvvetli! "Kumluca 2.0 seli geliyor"

Antalya bugünden itibaren 4-5 gün süreyle ısrarcı ve kuvvetli yağışların etkisinde kalacak görünüyor.
Hava tahmini Antalya'yı adeta yağmura boğuyor. Önemli bir değişim olmazsa Antalya ve Muğla çevresinde yer yer 200-300 mm yağmur düşebilir. (1 metrekare alana 200 mm yağmur!)
Tıpkı geçtiğimiz ay Antalya-Kumluca'da yaşanan duruma benzer bir etki yaratabilecek bu aşırı yağışlara karşı Antalya merkez ilçe dahil, şehir genelinde hazırlıklı olmakta yarar var.
Hava tahmini oldukça hızlı hareket eden bir Orta Akdeniz sistemi öngörüyor. Akdeniz bu havalara alışık fakat bu yağışlar uzun sürecek görünüyor. Cuma günü olmadan Antalya ve Muğla arasında akarsu ve dereler taşabilir. Batı Toroslar bu yağışları kar olarak alacak. Dağ yollarında kar nedeniyle ulaşım aksayacaktır, hafta sonuna kadar ve biraz da hafta sonu yağış görünüyor.
Tedbirli olunması gereken bir tahmin, 5 gün içinde metrekareye 400-500 mm gibi olağanüstü yağışlar öngören senaryolar da var. Bunun yarısı yağsa bile dereler ve akarsular taşabilir.
Marmara bölgesinde ise yağışlar daha sakin geçecek, İstanbul'da azalan suyu idareli kullanmamız önemli hale geldi, aslında su hep önemli ama barajlar insanların aklına yüzde 30 seviyelerine düşünce geliyor.
Yine de kırmızı alarm verilecek bir durum olmadığını suyu idare eden yetkililerin açıklamalarından, gelecek günlerde muhtemel (40-50 mm kadar) toplayabileceğimiz yağışlardan anlıyoruz. Fakat hava tahminleri o yağışlardan sonra yeniden bir kurak dönem vadetmeye başladı bile. Bu şehirde suyu hep tasarruflu kullanmalı, bu konuda belki de hiç rahat davranmamalıyız.
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