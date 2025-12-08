Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM! Çevre illerden de hissedildi… 8 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Antalya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Serik ilçesi olduğunu açıkladı. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Antalya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:52
        1

        Son dakika haberine göre, Antalya’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.21’de Antalya’nın Serik ilçesinde 4 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası "Az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Antalya deprem verileri...

        2

        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        GECE DE DEPREM OLMUŞTU

        Kentte gece saatlerinde de 4.3'lük bir deprem meydana gelmişti. AFAD, saat 03.31’de meydana gelen depremin merkez üssünü Konyaaltı olarak açıklamıştı. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, il genelinde hissedilmişti.

        Saat 12:34'te Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine 17.75 kilometre mesafede meydana gelen deprem,16.93 kilometre derinlikte ölçüldü.

        4

        AFAD VERİLERİ İLE ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.9 (Mw)

        Yer:Serik (Antalya)

        Tarih:2025-12-08

        Saat:13:21:35 TSİ

        Enlem:37.15444 N

        Boylam:30.85556 E

        Derinlik:28.25 km

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
