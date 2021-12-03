Son dakika: O kentimizde sibirya soğuğu! Araçlar buz kesti ve...

Araçlar dondu çalışmadı! O kentimiz buz kesti! 0:00 / 0:00

İHA

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından etkili olan soğuklar araçları olan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

ARAÇLARI BATTANİYE İLE SARDILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre vatandaşlar park ettiği araçları camının buz tutmaması için battaniye, naylon ve branda ile sarıp önlem aldı. Buna rağmen bazı araçlar yine soğuktan donarak çalışmadı ve araçların camları buz tuttu.

"KARS ÇAYI KISMEN DONDU"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu kentte, kentte merkezinden geçen Kars Çayı kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Araçları çalışmayan vatandaşlar araçların motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı. Bazı araçlar ise takviye ile çalıştı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.