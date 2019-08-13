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E-5 Karayolu’nda tekme ve tokatlı kavga kamerada

Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Motosikletlinin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı

trafik kavgası

Kurban Bayramı'nın 1. gününde E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki günü saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının 1. gününde yoğun trafikte seyreden iki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler birbirine vurmaya başladı. Sürücülerin ailelerinin de otomobillerden inmesi üzerine kavga büyüdü.

TEKME VE TOKATLARLA BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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