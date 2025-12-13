Habertürk
        Son dakika: Avcılar'da kamyonun çarpıp sürüklediği otomobil alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı

        Avcılar'da kamyonun çarpıp sürüklediği otomobil alev aldı; 1 ölü, 1 yaralı

        Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonete çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil alev aldı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:16
        Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kamyonun sola döndüğü sırada otomobilin çarptığı kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı.

        #avcılar
        #sondakika
        #Son dakika haberler
