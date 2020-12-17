Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Avrupa'da 3. dalga korkusu: Sert tedbirler geri döndü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yürürlüğe girdiği ilk gün sokaklar boşaldı.

Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.

Başkent Berlin’de ünlü alışveriş caddesi Kürfüstendamm’da Kısıtlamaların başladığı ilk günde başkentte sokakların boş olduğu görüldü.

BAZI EYALETLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Brandenburg eyaletinde yaşayan ve Berlin’e çalışmak için gelen Paul Hellmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli bir süre sıkı tedbirlerin alınmasını doğru bulduğunu belirterek, “Brandenburg'da saat 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı var. Bunun kesinlikle iyi yönleri de var. Daha önce yaptığımız her şeyi yaparsak salgını kontrol altına alamayız." dedi.

Andreas Neumann ise tedbirleri doğru bulduğunu ifade ederek, "(Tedbirler) Alınması lazım. Herkes bu kısıtlamalara uyduğunda sonsuza kadar uygulanmaz. (Kısıtlamaları) Ben doğru buluyorum, başka bir seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.

En fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Bar ve restoran gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.​​​​​​​

ÇEKYA VE POLONYA'DA YENİ TEDBİRLER

Çekya ve Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı.

Çekya'da hükümet Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 Aralık'tan itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı.

Başbakan Andrej Babis, basına yaptığı açıklamada, günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaları hayata geçirme durumunda olduklarını söyledi. Bu kararları almanın kendileri için de çok zor olduğunu belirten Babis, salgına ilişkin yeni durumun kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını vurguladı.

Buna göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük artış nedeniyle ülkedeki risk seviyesi 4'e çıkartılırken, 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Çekya'da yaklaşık bir ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve hoteller yine kapatılacak.

Hizmet sektörü, perakende satış noktaları ve iş yerleri belirli hijyen kurallarına uymak koşuluyla faaliyetlerini sürdürecek. Açık ya da kapalı alan fark etmeksizin en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yeni kısıtlamalar eğitimi de etkilerken, Noel tatili öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe uzatılacak.

Öte yandan ülkede çarşambadan itibaren yaygın Kovid-19 testi yapılmasına başlanılacak.

Çekya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1999 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 581 bin 79’a, ölü sayısı ise 45 artarak 9 bin 609’a yükseldi.

"ÜÇÜNCÜ DALGA HAYALETİ ÇOK GERÇEKÇİ"

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Kovid-19'la mücadele gündemiyle bir araya geldiği Başbakan Mateusz Morawiecki ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı görüşmede, geçen ay uygulanmaya başlanılan ve 28 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülen sert önlemlerin 17 Ocak'a kadar uzatılması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Niedzielski, üçlü toplantıda ülkede uygulanacak aşı programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanı'na, ne yazık ki üçüncü dalganın hayaletinin çok gerçekçi olduğunu gösteren bir sunum yaptım." ifadesini kullandı.

Günlük vaka sayılarının yaklaşık 10 bin seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Niedzielski, bu sayılarla 3'üncü dalgaya yakalanmaları durumunda, sağlık sisteminin bu yükü kaldırmakta ciddi oranda zorlanacağını ifade etti.

Polonya'da son 24 saatte 4 bin 896 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 140 bin 572'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 artarak 22 bin 960'a çıktı.

HOLLANDA'DA SIKI TEDBİRLER

Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ulusa sesleniş konuşmasında, okulla, tüm pazar ve mağazaların 19 Ocak'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Rutte, 14 Ekim’de yürürlüğe giren "kısmi karantina" uygulamasının vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarının da yükseldiğini ifade etti.

Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, alınan karantina tedbirlerinin bu geceden itibaren uygulanacağını ve günlük 8 binleri aşan vaka sayısının hızlı şekilde düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

19 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK TEDBİRLER

Açıklanan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatılacak.

Noel tatili dolayısıyla ailelerin bir araya gelmemesi için hanelerde en fazla 2 misafire izin verilecek.

Okullar, 16 Aralık'tan itibaren kapatılacak ve eğitim 19 Ocak'a kadar uzaktan devam edecek.

Oteller açık kalmaya devam ederken, restoran bölümleri kapalı kalacak.

Kapatılan işletmelere devlet yardımı yapılacağı aktarılırken, işverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması istendi.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler, paket servisi yapabilecek.

Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek.

Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün benzer şekilde eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre, 10 Ocak’a kadar yürürlükteki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.