Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen’in eşi Avukat Mine Sirmen’in (77),hayatını kaybettiği öğrenildi.
— Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) August 18, 2019
"MİNE ABLAMIZI KAYBETTİK"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Aykut Küçükkaya, "Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı ve gazetemiz yazarı Ali Sirmen’in değerli eşi Avukat Mine Sirmen’i (77),Mine Ablamızı kaybettik... Acımız büyük..." dedi.
YORUMLAR