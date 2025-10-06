Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan Avukat Serdar Öktem ağır yaralandı
Giriş: 06.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:31
Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre saldırıda otomobilde bulunan Avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.
