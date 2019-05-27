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Son dakika... Avusturya'da Kurz hükümeti düştü!

AA

Avusturya'da güven oylamasını kaybeden Başbakan Kurz önderliğindeki koalisyon hükümeti düştü

Kurz

Avusturya ulusal meclisindeki oturumda güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis genel kurulunda yapılan özel oturumda, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yanı sıra Liste Jetzt'in de karşı oylarıyla Başbakan ve geçici hükümet güven oyu alamadı.

Ülkede eylül ayında erken seçime gidilmesi yönünde alınan kararın ardından Avusturya'yı seçime götürecek geçici hükümet ve Başbakan Kurz'un görevden azledilmesine karar verildi.

Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Başbakan Kurz, Avustralya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçimlerin eylül ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

 

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