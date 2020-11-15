İHA

İlçede faaliyet gösteren bir mekana, sosyal medyada reklam vererek parti düzenleneceği bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde baskın düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, yapılan baskında, iş yerinin orta kısmının pist haline getirildiği ve DJ eşliğinde çok sayıda müşterinin maskesiz bir şekilde dans ettikleri görüldü.

Sosyal mesafenin ve korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı olayda, 21 müşteriye maskesizlik, sosyal mesafeye uymamak gibi çeşitli maddelerden 790’ar TL para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da, alkolü özendirici reklam yapmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, iş yerinde dans edilmesine izin vermek, korona tedbirlerini uygulamamak gibi çeşitli maddelerden işlem başlatıldı.

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