Bu sabah Adana'dan İstanbul'a gitmek üzere uçağa binen Adana'nın eski belediye başkanlarından 87 yaşındaki Aytaç Durak, yolculuk sırasında tansiyon hastalığı sebebiyle fenalaştı. Adana-İstanbul seferini yapan 09.45 uçağı, Durak'ın rahatsızlanması üzerine Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı.
5 dönem boyunca Adana'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Aytaç Durak'ın, inişin ardından önce Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye ardından Adana'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Durak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.