Aytaç Durak uçakta fenalaştı Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Adana'dan İstanbul'a gelmek üzere bindiği uçakta fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen 87 yaşındaki Aytaç Durak için uçak Çukurova'ya acil iniş yaptı. Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

