Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yılı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlanıyor.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi. Milli Şura'nın kabul ettiği "İstiklal Bildirisi"nde, ülkenin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilan edilmesinin 103'üncü yılına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2021

Oktay, "Azerbaycan 103 yaşında" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türk ve Azerbaycan bayraklarının gökyüzünde dalgalandığı, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı ve Bağımsızlık Günü kutlu olsun." mesajının yer aldığı görseli de paylaştı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜÇ RENKLİ BAYRAĞINLA MESUT YAŞA CAN AZERBAYCAN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 28, 2021

Bakan Çavuşoğlu, "Vatan Muharebesinde kazanılan destansı zaferin mutluluğuyla Can Azerbaycan'ın Cumhuriyet Gününü kutluyorum. Şanlı Azerbaycan bayrağı bu yıl 28 Mayıs’ta işgalden azat edilen topraklarda da dalgalanıyor! Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Can Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

"CAN AZERBAYCAN'IN CUMHURİYET GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 28, 2021

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda, "Can Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü kutlu olsun! Vatan Muharebesindeki mücadeleleriyle şanlı Azerbaycan bayrağının hiçbir şart altında indirilemeyeceğini gösteren Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

MSB, AZERBAYCAN GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü'nü kutladı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İki bedende bir can olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü yürekten kutluyor, Tek Vatan Harekâtı'ndaki zaferle birlikte daha anlamlı hâle gelen bu özel günde tüm Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz" denildi.