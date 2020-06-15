AA

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik kaynakları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden, terör örgütü PKK'ya son aylarda mali yardımlar yapıldığına dair gelen bilgiler üzerine para transferine yönelik yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti.

PARA TRANSFERİ İÇİN EMNİYETTEN ONAY

AA'da yer alan habere göre güvenlik gerekçesiyle isimleri gizli tutulan Erbil'deki güvenlik kaynakları, IKBY'nin BAE'den bölgedeki döviz büroları ve banka hesaplarına gelen tüm para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için emniyetten "onay belgesi" alınması şartı getirildiğini söyledi.

UYGULAMA 1000 DOLAR VE ÜZERİNİ KAPSIYOR

Yetkililer, sınırlandırma kararı alınan para transferine ilişkin yeni uygulamanın 1000 dolar ve üzerini kapsadığını, Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki tüm döviz ofislerinin bu durumdan haberdar edildiğini belirtti.